ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Wie Techno-Musik die Welt eroberte Wie Techno-Musik die Welt eroberte D 2016 2016-09-20 11:00 16:9 Merken Er ist weltbekannter DJ, Produzent und Pionier - DJ Westbam alias Maximilian Lenz. Wie kaum ein anderer hat er die Techno-Musik seit den 1980er Jahren geprägt. Aufgewachsen im westfälischen Münster findet Lenz 1984 seine neue Heimat in Berlin. Elektronische Tanzmusik ist damals noch in den Kinderschuhen. Der Durchbruch kommt mit dem Mauerfall. Techno erobert den Ostteil der Stadt und vereint die Jugendlichen auf den Tanzflächen. Für viele wird Techno zum Sound der Wiedervereinigung. Westbam mischt und mixt mit: Auf der "Love-Parade" kreiert er bald Hymnen für ein Millionenpublikum. Techno wird zum Massenphänomen. Was ist heute aus der "ravenden Gesellschaft" und ihren Ideen geworden? Wie sieht die elektronische Musik der Zukunft aus? Westbam und der Musikwissenschaftler Matthias Pasdzierny begeben sich auf Spurensuche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Grießmann Gäste: Gäste: DJ Westbam alias Maximilian Lenz (DJ und Musiker) Originaltitel: Planet Wissen