ARD alpha 11:00 bis 12:00 Magazin Planet Wissen Rheuma - das fiese Reißen in den Gelenken Rheuma - das fiese Reißen in den Gelenken D 2016 16:9

Rheuma hat viele Gesichter - und viele Betroffene. Etwa 20 Millionen Deutsche leiden unter einer Krankheit, deren Name "Rheuma" nur ein Oberbegriff für etwa 100 verschiedene Erkrankungen ist. Am häufigsten ist die rheumatoide Arthritis, die die Gelenke angreift und zerstört. Bei dieser schmerzhaften Erkrankung wendet sich das eigene Immunsystem gegen den Körper. Was steckt dahinter? Die Ursachen für rheumatische Erkrankungen sind noch nicht bekannt. Trotz medizinischer und psychologischer Fortschritte können Ärzte die Krankheit immer noch nicht heilen - sie können bislang nur die Zerstörung in den Gelenken vermindern. "Planet Wissen" begleitet eine Frau, die seit Kindertagen unter rheumatoider Arthritis leidet, und zeigt, wie die Patientin lernte, mit der Krankheit zu leben. Unsere Studiogäste berichten über Forschungsansätze, die versuchen, der in großen Teilen unbekannten Krankheit Rheuma Einhalt zu gebieten.

Moderation: Caro Matzko, Rainer Maria Jilg Originaltitel: Planet Wissen