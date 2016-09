KI.KA 17:35 bis 18:00 Trickserie Tashi Chilischoten & Eiscremeskulpturen / Cousinchen & der Schlaf-Affe AUS 2014 2016-09-20 11:40 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Chilischoten & Eiscremeskulpturen: Es ist ein heißer Tag und Tiki Pu verkauft Eiscremeskulpturen auf dem Markt. Als Tashi und Jack diese zum Schmelzen bringen, besteht Tiki Pu darauf, dass sie ihm neues Eis besorgen. Das gibt es aber zu dieser Jahreszeit nur in der Eishöhle "Betreten strengstens untersagt". In der Höhle befreien sie versehentlich eine Eisgnomin, die das ganze Land in eine Eiszeit stürzen könnte. Cousinchen & der Schlaf-Affe: In Tashis Dorf geht es drunter und drüber. Niemand schläft mehr richtig und alle sind schrecklich müde. Erst Oma Schleierblick kann das Rätsel lösen: Der Schlaf-Affe ist verschwunden eine kleine Puppe, die durch ihre magischen Kräfte dafür sorgt, dass alle Menschen gut einschlafen. Sofort machen sich Tashi und Jack auf die Suche nach der Puppe, aber die hat mittlerweile der Dämonen-Vater an sich genommen. Zu Hause sitzt die total entnervte Dämonen-Mutter neben ihrem zahnenden Dämonen-Baby, das einfach nicht aufhört zu schreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lotus: Mareike Fell (Tashi) Sprecher: Henning Nöhren (Jack) Mareike Fell (Lotus) Ingrid van Bergen (Ömchen) Anja Topf (Baba Jaga) Peter Weiß (Meister Dao) Matthias Klimsa (Graf Ling) Originaltitel: Tashi Regie: Noel Cleary, Marc Wasik Drehbuch: Cleon Prineas, Giula Sandler, Sam Meikle, Alexa Moses, Zoe Harrington, David Evans, Charlotte Hamlyn