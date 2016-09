KI.KA 15:00 bis 15:45 Jugendserie Mako - Einfach Meerjungfrau Schwere Entscheidung / Vertrauenssache AUS, D 2011-2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Schwere Entscheidung: Obwohl Lyla den Dreizack sehr gut versteckt hat, entdeckt ihn Zac bei einer seiner Suchaktionen in einer Höhle am Meeresboden. Lyla ist ihm jedoch gefolgt und es kommt zu einem Gerangel um den Dreizack. Durch einen Energiesog wird Lyla so geschwächt, dass sie zu Boden sinkt. Zac steht nun vor einer schweren Entscheidung: Soll er den Dreizack an sich nehmen oder Lyla helfen? Nach kurzem Zögern handelt Zac. Vertrauenssache: Nachdem Zac Lyla gerettet und den Dreizack aufgegeben hat, ist das Vertrauen zwischen ihm und den Meerjungfrauen wieder besser. Nur Nixie bleibt weiterhin misstrauisch und findet plötzlich in Cam einen Verbündeten. Nixie geht es immer noch darum, Zacs Kräfte wieder rückgängig zu machen. Und auch Cam scheint nur dieses Ziel zu verfolgen. Oder hat er anderes im Sinn? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ivy Latimer (Nixie) Lucy Fry (Lyla) Amy Ruffle (Sirena) Chai Romruen (Zac) Dominic Deutscher (Cam) Gemma Forsyth (Evie) Kerith Atkinson (Rita) Originaltitel: Mako Mermaids - an H2O Adventure Regie: Grant Brown Drehbuch: Sam Carroll, Anthony Morris Musik: Ricky Edwards