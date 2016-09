KI.KA 11:15 bis 11:40 Trickserie Mia and me - Abenteuer in Centopia Folge: 29 Die gepfefferten Blitze NL, D, I, CDN 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die gepfefferten Blitze: Als Mia auf Violetta trifft, ist ihr sofort klar, dass es wieder Ärger geben wird...Genauso wie mit Rixel in Centopia, der seine Tiere mit Gurgas Hilfe wieder zurückerobern will. Diesem Feuerdrachen ist mit nichts beizukommen. Oder doch? Die neueste kulinarische Kreation von Phuddle - die Pfeffersuppe - scheint als Waffe gegen die allergische Gurga unerwartet wirksam zu sein. Ob die Elfen es schaffen, Rixel in die Flucht zu schlagen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rosabell Laurenti Sellers (Mia) Sprecher: Marie-Christin Morgenstern (Mia) Originaltitel: Mia and Me Regie: Gerhard Hahn Drehbuch: Jens-Christian Seele, Herbert Gehr, Marc Meyer Musik: Gerd Kaeding