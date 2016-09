KI.KA 09:20 bis 09:40 Trickserie Percys Drachenbande Percy und der Heilige Gral / Störte und der gigantische Schatz B 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Percy und der Heilige Gral: Es regnet und die Kinder verbringen die Pause im Klassenraum. Jeder hat etwas dabei, um sich zu beschäftigen, aber alle wollen, dass Percy mit ihnen spielt. Percy möchte eigentlich lieber seinen Comic lesen. Da erzählt Frau Eule eine Geschichte: Percy und seine Freunde machen sich auf die Suche nach dem "Heiligen Gral". Dazu müssen sie als erstes den magischen Stein Merlins suchen und ihn am Rand des Heiligen Bachs ablegen. Aber Vorsicht ist geboten: sie dürfen nichts übereilen, aber auch nicht verweilen. Percy lässt sich jedoch immer wieder von seinen Freunden überreden die Regeln zu brechen. Um ihr Ziel aber zu erreichen, muss Percy endlich lernen, auf sich selbst zu hören und auch mal "nein" zu sagen. Störte und der gigantische Schatz: Frau Eule möchte mit ihren Schülern ein Picknick im Grünen veranstalten. Nuts soll eigentlich den Bus fahren, aber ihm ist schrecklich übel, nachdem er einen riesengroßen Schokoriegel gegessen hat, den Störte eigentlich haben wollte. Frau Eule erzählt Störte dafür die Geschichte von Käpt'n Rotbarts Schatz. Störte und seine Freunde haben ihn am Strand ausgegraben. Leider ist der Schatz so groß und schwer, dass sie ihn nicht auf das Schiff transportieren können. Die Freunde haben einfach alles versucht und wissen keinen Rat mehr. Doch für Störte kommt es nicht in Frage aufzugeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Oliver Szerkus (Percy) Zalina Sanchez (Sissibelle) Max Asmus (Störte) Sarah Kunze (Flip-Flap) Sebastian Schulz (Schnipp) Heide Domanowski (Frau Eule) Originaltitel: Percy's Tiger Tales Regie: Federico Milella Drehbuch: Myles McLeod, Jonathan Trueman, Steve Middleton Musik: Yves Barbieux