KI.KA 07:25 bis 07:50 Kindersendung Die Sendung mit dem Elefanten D 2007-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Welt ist elefantastisch Augen auf und mitgemacht! Der kleine blaue Elefant und seine Freunde präsentieren Geschichten zum Entdecken, Staunen und Mitlachen extra für kleine Kinder. In den Lach- und Sachgeschichten geht es heute bis in den Weltraum. In einer extra langen Ausgabe suchen Peppa und ihre Freunde nach ihren goldenen Stiefeln. Peppa liebt es, in Matschepfützen zu springen. In einem unbeobachteten Moment kommt Frau Ente vorbei und verschwindet mit ihren Stiefeln. Alle machen sich auf die Suche nach der Ente. Dabei fliegen Peppa und ihre Freunde sogar mit einer Rakete bis zum Mond. Und zum Schluss gibt es noch einen Matschepfützen-Wettkampf. In einem Kinderportrait geht es um Eren, der nachts eine Sternwarte besucht. Durch ein riesiges Fernrohr sieht er den Mond ganz nah. Anke ist es viel zu heiß. Deshalb fordert sie die Kinder zuhause auf, ein bisschen Wind für sie zu machen. Und Tanja und André haben noch ein funkelndes Rätsel. Mehr wird noch nicht verraten! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Sendung mit dem Elefanten Regie: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt Drehbuch: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt

