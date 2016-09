3sat 04:55 bis 06:00 Dokumentation Ein irrer Hauch von Welt - Rudolstadt Festival 2016 Roots, Folk, Weltmusik D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Aus dem TFF wird 2016 das Rudolstadt Festival - mit den Komponenten, die dieses Festival seit Jahren zum größten Folk-Roots-Weltmusik-Festival Deutschlands machen. Kolumbien als Länderschwerpunkt wird nicht nur die Konzert-, sondern auch die Tanzbühnen beherrschen. Die Preisverleihung für die RUTH, den Weltmusikpreis, wird Namen wie Stoppok oder Matthias Schriefl aufrufen. Im großen Konzert- und Straßenmusikreigen wird es auf 20 Bühnen und Podien beinahe rund um die Uhr was auf die Ohren geben. So lieben es die Fans, und das Fernsehen ist wie immer mit etlichen Kamerateams dabei, um Höhepunkte, laute und leise Töne einzufangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ein irrer Hauch von Welt - Rudolstadt Festival 2016