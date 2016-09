3sat 02:50 bis 03:50 Musik Eberhard Weber: The Great Jubilee Concert Konzert aus dem Theaterhaus Stuttgart D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Er hat das Bassspiel revolutioniert. Sein Instrument hat er vom Bühnenrand ins Scheinwerferlicht gerückt, das Begleit- in ein Soloinstrument verwandelt: Eberhard Weber. Zu seinem 75. Geburtstag fand am 23. Januar 2015 im Stuttgarter Theaterhaus ein Jubiläums-Konzert in außergewöhnlicher Besetzung statt. Dabei wurde Webers künstlerischer Weg nachgezeichnet und seine Musik von seinen bekannten Wegbegleitern neu arrangiert. Diese sind der Gitarrist Pat Metheny, Saxophonist Jan Garbarek, Vibraphonist Gary Burton, Sopransaxophonist Paul McCandless sowie Schlagzeuger Danny Gottlieb. Auch der Bassist Scott Colley und die SWR Big Band waren mit dabei. Seit einem Schlaganfall, der ihn vor einigen Jahren beim Soundcheck zu einem Konzert mit der Jan Garbarek Group in der Berliner Philharmonie ereilte, kann Eberhard Weber nicht mehr spielen. Doch er hinterlässt ein Oeuvre, das seinesgleichen sucht. Der charismatische Schwabe aus Esslingen hat Jazzgeschichte geschrieben - in den siebziger Jahren galt seine Band "Colours" mit Charly Mariano am Saxophon als eine der erfolgreichsten Jazzformationen Europas. Weber war Gründungsmitglied des legendären "United Jazz And Rock Ensembles". Gary Burton holte ihn über den großen Teich, wo er in seiner Band gemeinsam mit dem Newcomer Pat Metheny spielte und mit seinem "singenden Bass" Publikum und Musikerkollegen begeisterte. Weber wurde vom Land Baden-Württemberg als "Sonderpreis für sein Lebenswerk" der Jazzpreis Baden-Württemberg verliehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Gary Burton, Jan Gabarek, Paul McCandless Originaltitel: 75 Jahre Eberhard Weber: the Great Jubilee Concert

