Sendung ohne Namen Rausch A 2012

Warum bedeutet Geschwindigkeit Macht? Warum war Karthago das Amsterdam der Antike? Und warum startete Andy Warhol serielle Kunst? Die Antwort lautet in allen Fällen: Es lag am Rausch. Die "Sendung ohne Namen" geht dem Phänomen nach.

Originaltitel: Sendung ohne Namen