Dokumentation Die großen Seebäder Long Island - USA D 2012

Weiches Licht, kilometerlange Strände und alles in unmittelbarer Nähe zur Weltmetropole New York City: kein Wunder, dass die sogenannten Hamptons zu einem der Top-Badeorte der USA zählen. Es ist ein Tummelplatz der Reichen und Berühmten. Urlaub können sich Normalsterbliche hier kaum leisten. Die Miete für ein Sommer-Ferienhaus beträgt zwischen 30 000 und einer Millionen Euro. Wer hier eine Villa kaufen will, sollte Multimillionär sein. Filmautor Philipp Engel ist es gelungen, Zugang zu der diskreten und abgeschirmten Welt der Millionäre und Milliardäre zu bekommen. So öffnen sich Türen, die sonst verschlossen bleiben. Das Filmteam darf Prachtvillen betreten, die sonst hinter meterhohen Hecken verborgen bleiben, und aus erster Hand erfahren, wie und wo heutzutage die amerikanische Elite ihren Sommerurlaub verbringt. Philipp Engel besucht einen der edelsten Golfplätze der Welt, wundert sich beim Shoppen in Southampton über die Preise, staunt beim Pferde-Polo in Bridgehampton über selbstverliebte VIPs und trifft bei einer der vielen Wohltätigkeitsveranstaltungen den Schauspieler Alec Baldwin. Kein Wunder, die Promidichte auf den Hamptons sucht ihresgleichen. Alles, was Geld und Namen besitzt, hat hier ein Haus, von Steven Spielberg über John Irving, Billy Joel, Sarah Jessica Parker, George Sorros bis hin zu Ralph Lauren. Die Hamptons aber waren nicht immer ein Tummelplatz der High Society - im Gegenteil: Der Film zeigt auch, dass die Anfänge des Strandbades eher bescheiden waren. Die ersten New Yorker Bürger, die hier Ende des 19. Jahrhunderts ihre Ferienhäuser bauten, suchten die ländliche Stille, die Ruhe vor dem Trubel der nahen Megametropole New York City. Das gilt auch für die vielen Künstler, die Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts aus New York City raus auf die Hamptons pilgerten. Das Filmteam besucht das Haus und Atelier, in dem Jackson Pollock seinen künstlerischen Durchbruch hatte, und zeigt, wo Andy Warhol mit Mick Jagger oder Jacky Onassis den Sommer verbrachte. Neben den Schönen und Berühmten, den Reichen und den Künstlern gibt es aber auch noch ganz "normale" Bewohner auf Long Island: Bauern und Fischer, die seit Generationen hier leben, oder engagierte Naturschützer, die sich um seltene Tiere und Pflanzen kümmern. Aber die Hamptons können auch so ganz anders sein, als erwartet. Auch das ist eine Entdeckung des Films.

Originaltitel: Die großen Seebäder Regie: Philipp Engel