In der 778. Ausgabe der "NDR Talk Show" erwarten Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt folgende Gäste: Palina Rojinski, Moderatorin Sie wollte Profisportlerin werden und landete beim Fernsehen: Palina Rojinski wurde in St. Petersburg geboren, kam mit sechs Jahren nach Deutschland und gewann noch vor ihrem zehnten Lebensjahr zweimal den deutschen Meistertitel in rhythmischer Sportgymnastik. Ihr Start in Deutschland war nicht einfach: Sie zog mit ihren Eltern in ein Asylbewerberheim, wo sie "meistens mit Stempeln und Briefmarkenbefeuchtern in einer Ecke saß und Ausländerbehörde spielte". Später studierte sie Literatur und Geschichte und wurde durch Zufall fürs Fernsehen entdeckt: Erst wurde sie Moderatorin beim Musiksender MTV, dann Sidekick von Joko und Klaas bei "Circus HalliGalli". Heute sitzt in der Jury der Castingshow "Got to Dance", moderiert Sendungen wie "The Big Surprise Dein schönster Albtraum" und schauspielert. Sie kam aus dem Nichts, heute ist sie überall. Sie sagt: "Ich bin nicht mit dem Wunsch angetreten, berühmt zu werden. Mein Auftrag ist eher, ein bisschen Liebe zu versprühen. Ich will, dass es den Leuten gut geht." Wie sie das macht, warum sie mit 14 Jahren den Leistungssport aufgab und wie ihr Vater ihr beibrachte, wie man richtig Jungen verkloppt, das erzählt sie in der "NDR Talk Show". Jochen Schweizer, Unternehmer Die erfolgreiche TV-Gründer-Show "Die Höhle der Löwen", die gerade mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde, geht in die dritte Staffel. Und natürlich ist auch der Unternehmer Jochen Schweizer wieder als Juror mit dabei. In der Sendung konkurrieren junge Gründer mit ihren Ideen um die Unterstützung der Jury. Wer einen der Juroren mit seinem Vorhaben überzeugen kann, wird von diesem protegiert. Seit Beginn der Sendung 2014 ist der 58-jährige Jochen Schweizer in dem Format als Juror mit dabei. Der gebürtige Heidelberger war früher Stuntman und brachte 1985 das Bungeejumping nach Deutschland. Danach begann er, Erlebnisgutscheine zu verkaufen. Heute macht er 60 Millionen Euro Umsatz pro Jahr und beschäftigt 300 Mitarbeiter. Welche Erfahrungen Jochen Schweizer mit den angehenden Unternehmern gemacht hat, wie erfolgreich seine eigenen Investments waren und was die Zuschauer in der neuen Staffel erwartet, erzählt er in der "NDR Talk Show". Fatih Akin, Filmemacher Er gehört zu den erfolgreichsten Regisseuren Deutschlands. Bereits vor seinem Film "Gegen die Wand", mit dem er 2004 alle wichtigen Filmpreise im nationalen und europäischen Rahmen gewann, war er mit Filmen aufgefallen, die durch alle Genres hindurch, Gangsterfilm, Familiensaga, Roadmovie und Liebesgeschichte, junges und unkonventionelles Kino präsentieren. Ab dem 15. September läuft Fatih Akins Literaturverfilmung des Bestsellers "Tschick" von Wolfgang Herrndorf im Kino. Zwei Jugendliche erleben darin in einem gestohlenen Lada den Sommer ihres Lebens. "Tschick" ist eines der erfolgreichsten Bücher in Deutschland aller Zeiten. Für den preisgekrönten Regisseur war die Verfilmung eine Herausforderung und Ehre gleichermaßen. André Rieu, Violinist André Rieu ist einer der erfolgreichsten Tourneekünstler der Welt. Sein Publikum liebt seinen sympathischen holländischen Akzent und seine offene, lustige Art. Mit seinen riesigen, pompösen Konzerten verzaubert der Walzerkönig sein Publikum seit Mitte der 1990er-Jahre. 2015 feierte er zehnjähriges Konzertjubiläum vor 80.000 Zuschauern in seiner Heimatstadt Maastricht. Er verwandelte den mitteralterlichen Platz in eine venezianische Opernkulisse. 2017 geht André Rieu wieder einmal auf Deutschlandtour. Und auch hier wird die Fans ein fulminantes Showfeuerwerk erwarten. Herbert Herrmann und Nora von Collande, Schauspieler Seit 30 Jahren stehen sie immer wieder gemeinsam auf der Bühne und seit 13 Jahren sind sie auch privat ein Paar: die Schauspieler Nora von Collande und Herbert Herrmann.