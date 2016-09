Niederlande 1 22:10 bis 23:00 Sonstiges Het Familiediner NL 2016 2016-09-24 14:15 HDTV Merken Marjolein heeft een probleem: haar vader en haar opa hebben ruzie met elkaar. Nu gaat ze binnenkort trouwen met Alex. Twee aparte feestjes geven, zoals ze de afgelopen jaren met haar verjaardag deed, dat kan natuurlijk niet met een bruiloft. Marjolein wil dat opa Jaap en haar vader Jan samen, zonder ruzie, op het feest kunnen zijn. Wat is er ooit gebeurd? Jan ging scheiden van zijn vrouw, nadat hij verliefd was geworden op een andere vrouw. Toen hij volgens Jaap ook nog eens zijn broer adviseerde om met diens vriendin te breken, was opa razend. Een mailwisseling volgt en het escaleert volledig. Het gevolg? Sinds een jaar hebben ze helemaal geen contact meer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bert van Leeuwen Originaltitel: Het familiediner