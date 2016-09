Niederlande 1 21:15 bis 22:10 Sonstiges Memories NL 2016 HDTV Merken Marjo en Mario: Marjo is de Italiaanse Mario nooit vergeten. 1968, een nooit vergeten ontmoeting in regenachtig Den Haag... De charmante Italiaanse Mario maakt meteen grote indruk op Marjo. Mario werkt als muzikant, tijdelijk, in een Haagse nachtclub. Dus als zijn contact afloopt volgt een verdrietig afscheid vol beloften. Schrijven doen ze nog een hele tijd, maar ze zien elkaar niet meer. Marjo is dit mooie hoofdstuk in haar leven nooit vergeten en is dan ook blij verrast als ze haar muzikant veelvuldig tegenkomt op Youtube. Deze digitale ontmoeting smaakt naar meer en dus pakt Marjo haar koffer voor een weekend Toscane. Marian en Rody: In de jaren 90 werken Marian en Rody allebei bij de Nederlandse Spoorwegen in Den Haag. Het personeel trekt, ook na werktijd, veel met elkaar op. Hoewel Rody vijftien jaar jonger is dan de 39-jarige Marian ontstaat er toch een liefdesrelatie tussen de twee. Helaas blijkt het leeftijdsverschil uiteindelijk toch tussen hen in te staan en houdt de relatie niet stand. Vergeten is Marian hem nooit... Ze is razend benieuwd hoe zijn leven is gelopen. Is het nog steeds die stoere, lieve jongen van toen? Henk en Martha: Met regelmaat komt ze ter sprake; Martha. Ook afgelopen kerst herinnerde Henk zijn familie er weer aan: het is vandaag de verjaardag van mijn oude "meissie" Martha. De dochter van Henk heeft de naam Martha nu al vaak horen vallen en is inmiddels erg benieuwd naar de vrouw achter deze naam. Samen met Anita smeedt ze een plan en overvalt ze haar vader. Henk is stomverbaasd en blij verrast als hij hoort dat hij Martha die dag weer zal zien... In Google-Kalender eintragen Moderation: Anita Witzier Originaltitel: Memories