Niederlande 1 15:20 bis 16:05 Sonstiges Kanniewaarzijn NL 2016 HDTV Merken Astrid Joosten stelt - ondersteund door een team van cabaretiers en andere prominenten - absurde situaties aan de orde, die voortkomen uit de regelgeving en het gedrag van overheden, instanties, bedrijven en burgers. Regelmatig bevinden mensen zich in een situatie, die niet strookt met de uitgangspunten van bepaalde regelgeving. Vaak ligt de oplossing voor de hand, maar weigert de overheid, de instantie of het bedrijf in kwestie om maatwerk te leveren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Astrid Joosten Originaltitel: Kanniewaarzijn