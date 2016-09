Junior 17:30 bis 17:40 Trickserie Das Zauberkarussell Gefangen im Schneckenhaus F, GB 2007 Stereo 16:9 Merken Auf dem Weg nach Hause bemerkt Margot, dass sie ihr Taschentuch verloren hat. Sie bittet Pollux, es zu suchen. Bei seiner Suche wirft er auch einen Blick in Vater Pivoines Eimer mit Leim und dabei bleibt der klebrige Pinsel an seiner Nase hängen. Hugo möchte ihm helfen, sich davon zu befreien und bleibt auch daran kleben. Sie ziehen und ziehen und plötzlich sind beide in Hugos Schneckenhaus verschwunden. Wie sollen sie da nur wieder rauskommen, wo doch der Pinsel den Eingang versperrt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Magic Roundabout Regie: Graham Ralph, Raolf Sanoussi, Stephane Sanoussi Drehbuch: Graham Ralph, Jimmy Hibbert Musik: Damien Hervé