Junior 15:25 bis 15:40 Jugendserie Hotel 13 Unerwünster Besuch B, D 2012 Stereo 16:9 Debbie scheitert. Jack und Richard werden freigelassen. Jack will sofort hinter Victoria her, aber da hat er die Rechnung ohne Richard gemacht. Der muss und wird mit Jack zum Strand gehen. Zu Jacks Glück kommt Hilfe aus einer unerwarteten Ecke. Jack kann endlich mit Victoria ins Kino. Aber ob ihn da eine angenehme Überraschung erwartet? Schauspieler: Patrick Baehr (Tom) Carola Schnell (Anna) Julia Schäfle (Liv) Marcel Glauche (Flo) Hanna Scholz (Victoria) Gerrit Klein (Jack) Jörg Moukaddam (Lenny) Originaltitel: Hotel 13 Altersempfehlung: ab 6