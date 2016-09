Junior 09:35 bis 09:50 Trickserie Zigby, das Zebra Zigbys Theaterstück CDN, SIN, AUS 2009 Stereo 16:9 Merken Zigby hat ein Theaterstück geschrieben, in dem neben ihm selbst als Retter und Held auch eine schöne Prinzessin und ein böser Drache vorkommen. Doch es ist nicht so einfach, sich zwischen dem Nilpferdmädchen Celine und dem Flamingo Vicky zu entscheiden. Wer soll Prinzessin Julia spielen? Und überhaupt! Chamäleon Clem, der in die Rolle des bösen Drachen schlüpfen soll, ist durchaus noch nicht in der Lage, so laut zu brüllen, wie es ein anständiger Drache tun sollte. Also muss sich Zigby unaufhörlich den Kopf zerbrechen, wie er sein Stück, seine Besetzung und seine Schauspieler in den Griff bekommt. Den am Abend soll schon Vorstellung sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zigby Regie: Mark Barnad Drehbuch: Doug McLeod Musik: Peter Dasent, Arthur Baysting