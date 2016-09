Heimatkanal 23:10 bis 00:00 Familiensaga Forsthaus Falkenau Folge: 123 Projekt Galapagos D 2000 Stereo Merken Auf einem Schulausflug entdeckt ein Mädchen aus Gildas Klasse Schildkröten im Bach. Um die seltenen Sumpfschildkröten zu schützen, plant Martin ein Biotop in seinem Revier. Außerdem will er damit das Umweltbewusstsein der Kinder fördern und Patenschaften für den Bach einrichten. Gilda und ihre Klasse sind mit Feuereifer dabei, nur die Gemeinde müssen sie noch überzeugen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Michael Wolf (Markus Rombach) Nicole Schmid (Ricarda Rombach) Nikolai Bury (Peter Rombach) Bruni Löbel (Herta Bieler) Walter Buschhoff (Vinzenz Bieler) Gisela Uhlen (Inge Feininger) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Klaus Grabowski Drehbuch: Johannes Rotter Musik: Bernhard Zeller