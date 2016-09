MGM 02:50 bis 04:40 Melodram Die Playboys USA, GB, IRL 1992 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein irisches Dorf im Jahre 1957: Die junge Tara (Robin Wright Penn) sorgt für Empörung bei den Dorfbewohnern. Die Mutter eines unehelichen Kindes weigert sich, den Vater zu nennen. Dann verliebt sie sich auch noch in den Wanderschauspieler Tom (Aidan Quinn), was das Fass der frömmelnden Bewohner zum Überlaufen bringt. - Wunderschöne, ruhig erzählte Liebesgeschichte, bei der die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern stimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Albert Finney (Brendan Hegarty) Aidan Quinn (Tom Casey) Robin Wright (Tara Maguire) Milo O'Shea (Freddie) Alan Devlin (Malone) Niamh Cusack (Brigid Maguire) Ian McElhinney (Joe Cassidy) Originaltitel: The Playboys Regie: Gillies MacKinnon Drehbuch: Shane Connaughton, Kerry Crabbe Kamera: Jack Conroy Musik: Jean-Claude Petit

