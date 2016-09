MGM 22:10 bis 23:45 Actionfilm C.C. Action USA 1989 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Polizist C.C. Action (Fred Williamson), auch "Soda Cracker" genannt, will den Mord an einem Kollegen aufklären, der bei einem Einsatz in die Schusslinie geraten war. Als Drahtzieher vermutet der Cop die Noss-Brüder Ace und Ivan. Als "Soda Cracker" von seinen Vorgesetzten gestoppt wird, macht er undercover weiter. - Actionvariante des beliebten Motivs "Ehrenhafter Cop ermittelt auf eigene Faust". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fred Williamson (Soda Cracker) Maud Adams (Crystal Tarver) Bo Svenson (Ivan Moss) Phyllis Hyman (Irene) D.R. Jones (Ace Moss) Frank Pesce (Pond) John Saunders (Lt. Morgan) Originaltitel: The Kill Reflex Regie: Fred Williamson Drehbuch: Jaron Summers Kamera: Alan Thatcher Musik: Arni Egilsson, Mike Logan Altersempfehlung: ab 16