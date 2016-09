MGM 14:40 bis 16:50 Drama Der letzte Tango in Paris F, I 1972 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Paul (Marlon Brando) muss den plötzlichen Selbstmord seiner französischen Frau verkraften. Der 45-jährige Amerikaner lebt in Paris und streift auf der Suche nach einer neuen Wohnung durch die Stadt. In einem leerstehenden Appartement begegnet er der jungen und attraktiven Jeanne (Maria Schneider). Sofort fühlen sich die beiden körperlich angezogen und es kommt zum Geschlechtsakt. Ohne ihre Identität preiszugeben, treffen sich Paul und Jeanne von nun an in der Wohnung, um miteinander zu schlafen. Sex ist ihr einziges Kommunikationsmittel. Dennoch hält Jeanne weiterhin ihr Verhältnis mit ihrem Verlobten, dem jungen Filmemacher Tom (Jean-Pierre Léaud), aufrecht. Paul stürzt in immer tiefere Depressionen und versucht, seinen psychischen Zustand mit harten sexuellen Praktiken zu kompensieren. Als die junge Französin seinen Heiratsantrag ablehnt und ihre Beziehung beenden möchte, regiert Paul mit einer Verzweiflungstat. "Der letzte Tango in Paris" ist weit mehr als nur ein erotischer Skandalfilm, der in vielen Ländern zensiert und über Jahre aus den Kinos verbannt wurde. Selten gelang es einem Film-Regisseur wie in diesem Fall Bernardo Bertolucci, so tief in die Abgründe der menschlichen Seele zu blicken, indem er gnadenlos die Schwächen, Obsessionen und Existenzängste seiner Protagonisten ausleuchtet. Obwohl Marlon Brando gar nicht für die Hauptrolle vorgesehen war (für den Part waren zeitweise unter anderem Alain Delon beziehungsweise Jean-Paul Belmondo im Gespräch), lieferte der rebellische Hollywood-Star als Paul eine der intensivsten Leistungen seiner langen künstlerischen Laufbahn. Die Rolle von Jeanne ist mit Maria Schneider besetzt, damals mit 19 Jahren am Anfang ihrer Karriere. Ihren Verlobten Tom spielt Nouvelle Vague-Ikone Jean-Pierre Léaud. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marlon Brando (Paul) Maria Schneider (Jeanne) Maria Michi (Rosas Mutter) Giovanna Galletti (Prostituierte) Gitt Magrini (Jeannes Mutter) Catherine Allégret (Catherine) Jean-Pierre Léaud (Tom) Originaltitel: Ultimo tango a Parigi Regie: Bernardo Bertolucci Drehbuch: Bernardo Bertolucci, Franco Arcalli Kamera: Vittorio Storaro Musik: Gato Barbieri Altersempfehlung: ab 16