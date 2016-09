MGM 13:15 bis 14:40 Western Heißer Süden USA 1956 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Um an das große Geld zu kommen, schreckt der gerissene Gauner Dan Kehoe (Clark Gable) vor nichts zurück: Er will sich das Gold der alten Ma McDade (Jo Van Fleet) unter den Nagel reißen. Deshalb turtelt er mit den verwitweten Töchtern der Land-Lady herum. Doch nicht nur Dan ist dem Goldrausch verfallen. - Guter Western mit viel Witz und Charme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gable (Dan Kehoe) Eleanor Parker (Sabina) Jo Van Fleet (Mutter McDade) Jean Willes (Ruby) Barbara Nichols (Birdie) Sara Shane (Oralie) Roy Roberts (Sheriff Larrabee) Originaltitel: The King and Four Queens Regie: Raoul Walsh Drehbuch: Margaret Fitts, Richard Alan Simmons Kamera: Lucien Ballard Musik: Alex North Altersempfehlung: ab 12