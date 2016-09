MGM 06:00 bis 07:50 Komödie Henry's Liebesleben USA 1964 Nach ihrem Roman Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Teenager Valerie (Tippy Walker) und Marian (Merrie Spaeth) machen sich aus Langeweile an den Pianisten Henry Orient (Peter Sellers) heran. Ihre Fantasien vertrauen sie ihren Tagebüchern an. Keine gute Idee, denn Valeries Mutter (Angela Lansbury) ist sehr neugierig. - Sensible und charmante Unterhaltung mit Komiker-Ass Peter Sellers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Sellers (Henry Orient) Paula Prentiss (Stella) Angela Lansbury (Isabel Boyd) Tippy Walker (Valerie Boyd) Tom Bosley (Franklyn Boyd) Phyllis Thaxter (Mrs. Gilbert) John Fiedler (Sidney) Originaltitel: The World of Henry Orient Regie: George Roy Hill Drehbuch: Nora Johnson, Nunnally Johnson Kamera: Boris Kaufman, Arthur J. Ornitz Musik: Elmer Bernstein Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:00 bis 08:30

Seit 400 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 130 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 130 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 130 Min.