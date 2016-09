Discovery Channel 23:15 bis 00:00 Dokumentation Haie bei Nacht USA 2008 Stereo 16:9 Merken Über Jahrtausende galten Haie als die Herrscher der Tiefe. Seit einiger Zeit scheinen sich die imposanten Raubfische auch in flachen Gewässern zu tummeln. Weltweit sorgen Haie in Strandnähe für Schlagzeilen. Experten vermuten, das warme Wasser lockt Dutzende Haie näher an die Küsten. Forscher suchen jetzt nach den Ursachen für das veränderte Verhalten und beobachten Hammerhaie und große Weiße. Die größte Studie hierzu wird vor der Insel Guadalupe durchgeführt. Mit modernsten Hai-Käfigen, ausgestattet mit hochempfindlichen Restlicht-Kameras, folgen Grant Johnson und Mauricio Hoyos den Räubern bei Nacht in die dunklen Tiefen. Dabei fördert die neue Technik erstaunliche Ergebnisse zutage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shark After Dark Altersempfehlung: ab 6