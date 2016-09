Discovery Channel 11:00 bis 11:50 Dokumentation Die Kolonie - Überleben in einer zerstörten Welt In Quarantäne USA 2010 Stereo 16:9 Merken Ein tödlicher Virus hat fast die ganze Menschheit vernichtet. Dieses simulierte Horror-Szenario dient in "The Colony" als Ausgangssituation für ein einzigartiges Experiment: Wie schnell würden Menschen, die sich nie zuvor begegnet sind, nach einer solchen Katastrophe ein funktionierendes Gemeinwesen aufbauen können? Und hätten sie überhaupt eine reelle Überlebenschance? Um die Fragen zu beantworten, stellt sich eine Gruppe von Freiwilligen mit völlig unterschiedlichen Backgrounds einer spannenden Herausforderung. Die Probanden haben sich bis dato nicht mit dem Virus infiziert und werden per Hubschrauber in eine vier Hektar große, so genannte "sichere Zone" an d In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Becka Adams (Herself) Reno Ministrelli (Himself) Originaltitel: The Colony Musik: Andy Kubiszewski