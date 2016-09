Discovery Channel 09:30 bis 10:15 Dokusoap American Chopper Genug ist genug USA 2011 Stereo 16:9 Merken American Chopper erobert die Tigerstaaten! Fast ein Jahr lang hat Teutul Senior mit der staatlichen Tourismusbehörde Malaysias verhandelt - jetzt ist es endlich so weit: Das Konzept für ihr Spezial-Projekt "Malaysia Chopper" steht. Und dieser heiße Ofen ist etwas ganz Besonderes: Neben einer spektakulären Lackierung in den Landesfarben haben die Designer einen Ölkühler in Form der Petronas Towers, dem Wahrzeichen Kuala Lumpurs, entworfen. Die Jungs können es kaum erwarten, mit der Arbeit zu beginnen, denn als Belohnung winkt ihnen ein Trip nach Südostasien. Doch mitten in der allgemeinen Euphorie lässt Mikey die Bombe platzen: Paul Teutuls jüngster Sohn möchte aus der In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Chopper