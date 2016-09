Sky Comedy 03:10 bis 04:40 Komödie Kochen ist Chefsache F, E 2012 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Alexandre Lagarde (Jean Reno) ist Frankreichs Nummer eins am Herd. Sein Sternerestaurant gehört einer Finanzgruppe, deren neuer Chef große personelle Veränderungen plant. Alexandre bangt fortan um seine Anstellung. Um weiterhin für seine Gäste kochen zu können, muss er mit innovativen Rezeptideen einen Gastrokritiker überzeugen. Gemeinsam mit Kochgenie Jacky (Michaël Youn) entdeckt Alexandre seine Leidenschaft für ausgefallene kulinarische Kreationen wieder und liefert sich mit ihm ein amüsantes Duell um den Kochlöffel. - Gut abgeschmeckte Komödienkost aus Frankreich mit einem charmanten Jean Reno in der Hauptrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Reno (Alexandre Lagarde) Michaël Youn (Jacky Bonnot) Raphaëlle Agogué (Béatrice) Julien Boisselier (Stanislas Matter) Salomé Stévenin (Amandine) Pierre Vernier (Paul Matter) Santiago Segura (Juan) Originaltitel: Comme un chef Regie: Daniel Cohen Drehbuch: Daniel Cohen Kamera: Robert Fraisse Musik: Nicola Piovani

