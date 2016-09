Sky Sport 2 04:00 bis 06:00 Tennis Tennis: Wimbledon Dustin Brown (D) - Dusan Lajovic (SRB), 1. Runde GB 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Auf Dustin Brown freut sich Yannick Erkenbrecher ganz besonders. "Er ist ein Mega-Typ und ihm zuzusehen macht einfach total Spaß", findet der Sky Moderator. Das sehen die Fans in Wimbledon ganz genauso und so erhielt der Publikumsliebling eine Wild Card. In Wimbledon ist Brown immer für eine Überraschung gut, so wie 2015, als er in Runde zwei Rafael Nadal besiegte. "Das war natürlich überragend", erinnert sich Erkenbrecher, der dem 31-Jährigen auch in diesem Jahr eine Überraschung zutraut, denn "Rasen ist natürlich perfekt für sein Spiel mit Serve-and-Volley und Chip-and-Charge". Sollte Brown sich gegen den Serben Dusan Lajovic durchsetzen, könnte in Runde zwei ein Match. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie