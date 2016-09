Niederlande 2 15:20 bis 16:00 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Lisse NL 2016 HDTV Merken Bij het invoegen op de provinciale weg ziet Jan Beelen een vrachtwagen over het hoofd. Het ongeluk is fataal voor zijn vrouw en een vriendin. Beiden overlijden ter plekke. De tachtigjarige Jan ligt volledig in de kreukels. Hella ontmoet Jan vier jaar later. Hij draagt dat moment van onachtzaamheid nog dagelijks met zich mee. Maar tot Hella's verbazing is Jan fysiek goed aan het herstellen. Hij denkt zelfs al weer aan een triatlon. En ondanks de pijn van het verlies gloort er ook weer nieuwe hoop in zijn leven. Henk van Steeg bakt een speciale bonbon in de chocolaterie van Hillegom. De gelovige vader van bakker Gert begon de winkel en ontving volgens Gert de recepten uit Gods hand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Henk van Steeg, Kefah Allush, Hella Van der Wijst, Bert van Leeuwen, Mirjam Bouwman Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde