De Monitor Verwarde mensen NL 2016 HDTV Tweede deel van het dossier Verwarde Mensen. In de eerste aflevering ging het over de stijging van het aantal verwarde mensen. Alleen al in 2015 kreeg de politie 65.000 meldingen binnen over mensen die een verwarde indruk maakten. Een stijging van 65 procent ten opzichte van vijf jaar geleden. Sinds de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg is het aantal incidenten waar verwarde mensen bij betrokken zijn toegenomen. Soms kunnen deze personen een gevaar vormen voor hun omgeving of voor zichzelf. Overheidsinstanties zitten met hun handen in het haar als het gaat om de aanpak van deze mensen. Hoe zorgen we ervoor dat ze goed geholpen kunnen worden en dat ze ondertussen geen schade kunnen veroorzaken? Wie zijn deze verwarde mensen? Hoe worden ze begeleid en is de geboden hulp voldoende? In deze aflevering wordt een casus rond een verwarde man uitgelicht. Jarenlang heeft zijn familie geschreeuwd om hulp. Tevergeefs. En op het moment dat de instanties met elkaar moeten gaan samenwerken, omdat het uit de hand dreigt te lopen met de man, is het te laat. Hij berooft zich van het leven. De Monitor reconstrueert hoe het zover kon komen, hoe de aanpak tekortschoot en spreekt met familieleden, instanties, hulpverleners en politie. Moderation: Teun van de Keuken Originaltitel: De Monitor