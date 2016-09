Classica 04:45 bis 06:00 Porträt Portrait Albrecht Mayer "Zauber der Oboe" A 2005 Stereo 16:9 Merken Wenn man an die Oboe denkt, darf er nicht fehlen: Albrecht Mayer. Bei seinem Oboenspiel geraten Zuhörer und Kritiker gleichermaßen ins Schwärmen: dann ist von "Götterfunken" die Rede oder von der "wundersamen Oboe". Er studierte bei Gerhard Scheuer, Georg Meerwein, Ingo Goritzki und Maurice Bourgue, begann seine berufliche Laufbahn 1990 als Solo-Oboist der Bamberger Symphoniker und wechselte 1992 in die gleiche Position zu den Berliner Philharmonikern. Heute gehört Albrecht Mayer auch als Solist international zu den meistgefragten seines Instrumentes. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Portrait Albrecht Mayer - Zauber der Oboe