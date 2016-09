Classica 03:15 bis 04:45 Musik Hélène Grimaud und Claudio Abbado in Luzern - Russische Nacht D 2008 Stereo 16:9 Merken Peter Tschaikowsky (1840-1893): Der Sturm. Fantasie nach Shakespeare op. 18 - Sergej Rachmaninow (1873-1943): Klavierkonzert Nr. 2 c-Moll op. 18 - Igor Strawinsky (1882-1971): Feuervogel-Suite. Hélène Grimaud (Klavier), Lucerne Festival Orchestra; Leitung: Claudio Abbado. Das Festival in Luzern ist heute eines der größten und bedeutendsten Musikfestivals der Welt. Als Grundstein der Entwicklung von den Internationalen Musikfestwochen zum "Lucerne Festival" gilt das Festkonzert vom 25. August 1938 unter der Leitung von Arturo Toscanini. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Hélène Grimaud Originaltitel: Lucerne Festival 2008 - Abbado And Grimaud "Russian Night" Regie: Michael Beyer Musik: Peter Tschaikowsky, Sergej Rachmaninow, Igor Strawinsky

