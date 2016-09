Classica 05:20 bis 06:00 Dokumentation Meisterwerke entdecken - Dvorák, Sinfonie Nr. 9 "Aus der Neuen Welt" D 2007-2009 Stereo 16:9 Merken Diese Folge der Serie stellt die Sinfonie Nr. 9 e-Moll op. 95 "Aus der Neuen Welt" von Antonín Dvorák (1841-1904) vor. Musikbeispiele mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Claudio Abbado. "Donnernder Applaus füllte den Konzertsaal. Der Ruf "Dvorák! Dvorák! erschall aus dem Publikum" (New York Herald, 1893). Diese Begeisterung war durch eines der wichtigsten Werke in der Musikgeschichte ausgelöst worden, die Sinfonie "Aus der Neuen Welt". Dvoráks amerikanischer Biograf, Michael Beckerman, führt in das Werk ein und analysiert Themen und Motive am Klavier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Meisterwerke der klassischen Musik Musik: Antonín Dvorák