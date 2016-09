Spiegel Geschichte 23:25 bis 00:25 Dokumentation Diktator - Was für ein verrückter Job F 2012 Stereo 16:9 Merken Diktatoren sind Monster, doch ihre Hybris treibt sie oft in die Lächerlichkeit. Hitler, Idi Amin, Kim Jong Il oder Ceausescu wollten nicht das Beste für ihr Land, sondern das Allerbeste für sich. Die Eitelkeit der Diktatoren und ihre Sucht nach Macht und Luxus sorgen auch unfreiwillig für Komik. Der eine meint, von Außerirdischen entführt worden zu sein, ein anderer verbietet Zigaretten, weil er selbst mit dem Rauchen aufhört, wieder ein anderer verlegt die Hauptstadt, weil die Sterne ihm das raten. Dieser Film lässt nur einen Schluss zu: Wer verrückt ist, kann immer noch Diktator werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dictator: One Crazy Job