Spiegel Geschichte 22:00 bis 23:25 Dokumentation Gaddafis geheime Welt GB 2014 Stereo 16:9 Merken Als charismatischer, junger Mann gelingt es Muammar Gaddafi, sich an die Spitze Libyens zu setzen. Doch aus dem Revolutionär mit Visionen wird bald ein machthungriger Diktator, der ganz Arabien und Afrika beherrschen will und den Westen in die Knie zwingen möchte. Dazu ist ihm jedes Mittel recht - auch Atomwaffen und Terror. Der Westen spielt dabei eine dubiose Rolle: Schweizer helfen ihm bei der Beschaffung von Uran, die USA und europäische Staaten entwickeln eine merkwürdige Toleranz, solange das Geschäft mit dem Öl gesichert ist. Doch Gaddafi driftet immer mehr in den Wahnsinn ab... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie