Spiegel Geschichte 17:20 bis 18:15 Dokumentation Jerusalem - eine Biographie Das Jüngste Gericht GB 2011 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Der britische Historiker Simon Sebag Montefiore erzählt, wie die einzigartige Stadt Jerusalem entstand und warum sie für das Judentum, das Christentum und den Islam so wichtig ist. Simon verfolgt die Entwicklung der Stadt ab dem Mittelalter: von der Eroberung Jerusalems durch die Osmanen und die Entstehung des Zionismus. Der Historiker hinterfragt auch die Hintergründe des bis heute andauernden politischen Konflikts um die Heilige Stadt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jerusalem: The Making of a Holy City Regie: Tom Sheahan Drehbuch: Simon Sebag Montefiore Kamera: Tom Sheahan Musik: Carl Harms