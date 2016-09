Motorvision.TV 13:15 bis 13:40 Dokumentation Car History 2014 Stereo 16:9 Merken Es ist der zweitgrößte Automobil-Hersteller der Welt, die Volkswagen AG. Alles beginnt 1936 mit einem Auto, mit dem VW Käfer. Der Käfer soll damals den Traum vom Volkswagen verwirklichen. Dabei gab es kaum etwas, was der Käfer nicht ist, Propagandaobjekt, Aufbauhelfer, Millionenseller, Filmstar oder Sportgerät. Der Käfer und der Transporter machen VW weltberühmt, das Werk in Wolfsburg wächst zu einem multinationalen Unternehmen. Der Käfer wird zum meistverkauftem Auto der Welt. VW baut aber fast zu spät einen modernen Nachfolger und fährt in die Krise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Car History