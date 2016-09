Motorvision.TV 11:25 bis 11:55 Motorsport High Octane Great American Hillclimb - Billings, Montana USA 2010 Stereo 16:9 Merken Heute nehmen wir Euch bei High Octane mit nach Billings in Montana und finden heraus, warum jedes Jahr tausende Menschen im Sommer zu dieser Westernstadt wandern. Die Bergwanderung begann vor über 70 Jahren und zieht auch heute noch mehr Fans an als so manche Profi-Football-Spiele. Holt Euren Sicherheitshelm und macht Euch bereit für den Miller Lite Great American Championship Motorcycle Hillclimb und seht Motorräder bei Aktionen, die ihr nie für möglich gehalten habt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: High Octane