Sky Bundesliga 20:15 bis 22:15 Fußball Fußball: Bundesliga Borussia M'gladbach - Werder Bremen, bwin Topspiel der Woche, 3. Spieltag Was war bloß mit der Borussia in Freiburg los? Die Gladbacher verloren beim Aufsteiger völlig verdient mit 1:3 und ließen dabei "Leidenschaft und Kampfbereitschaft vermissen", wie VfL-Coach André Schubert seine Mannschaft kritisierte. Nach den Siegen gegen YB Bern in der Champions-League-Qualifikation und zum Saisonauftakt gegen Leverkusen war mit solch einer schwachen Leistung nicht zu rechnen gewesen. Nicht ganz so überraschend war dagegen die Bremer 1:2-Niederlage gegen den FC Augsburg. Für Werder hat damit bereits am zweiten Spieltag der Abstiegskampf begonnen. "Wir werden definitiv nicht hektisch", will SVW-Trainer Viktor Skripnik trotzdem die Ruhe bewahren. Moderation: Sebastian