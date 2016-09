Sky Bundesliga 15:00 bis 17:00 Fußball Fußball: Bundesliga Hertha BSC - FC Schalke 04, 3. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Hertha überrascht die Liga. Die Berliner sind neben den Bayern das einzige Team, das mit zwei Siegen in die Saison gestartet ist. Platz zwei ist der verdiente Lohn. Dass das nur eine Momentaufnahme ist, wissen die Berliner. An eine ähnlich starke Hinrunde wie in der Vorsaison glaubt niemand. Dementsprechend fiel auch Pal Dardais Fazit nach dem 2:0-Erfolg in Ingolstadt aus. Er sei "sehr zufrieden", sagte der Hertha-Coach, "aber ich werde jetzt bestimmt keinen Sekt öffnen." Wie stark sein Team wirklich ist, könnte sich im Duell mit Schalke zeigen, das zwar noch null Punkte hat, beim 0:2 gegen die Bayern aber 60 Minuten überzeugen konnte. Moderation: Jan Henkel, Kommentar: Marcus Linde In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jan Henkel