Sky Krimi 15:35 bis 16:40 Krimiserie Die Brücke - Transit in den Tod S, DK, D 2015 Stereo 16:9 HDTV Doppelmord in Ystad! Auch in diesem Fall gibt es eine Verbindung zu den Kunstwerken aus Holsts Ausstellung. Die beiden Opfer haben die charakteristischen Brandmale im Mund. Als durch eine Email eine Spur zum mutmaßlichen Täter auftaucht, beginnt eine fieberhafte Suche auf beiden Seiten der Brücke. Schauspieler: Sofia Helin (Saga) Thure Lindhardt (Henrik) Dag Malmberg (Hans) Sarah Boberg (Lillian) Maria Kulle (Linn) Rafael Pettersson (John) Nicolas Bro (Freddie) Originaltitel: Bron/Broen Regie: Rumle Hammerich, Henrik Georgsson Drehbuch: Hans Rosenfeldt, Camilla Ahlgren Kamera: Lars Reinholdt Musik: Uno Helmersson, Patrik Andrén, Johan Söderqvist Altersempfehlung: ab 16