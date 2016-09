Sky Krimi 10:45 bis 12:20 Krimi Blond: Eva Blond! - Der Zwerg im Schließfach D 2004 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Ein grausamer Fund in einem Bahnhofs-Schließfach ruft Eva Blond (Corinna Harfouch) und ihren Kollegen Alyans (Erdal Yildiz) auf den Plan: In einem Lederkoffer liegt ein toter Kleinwüchsiger. Alyans kennt den Mann. Suleiman ist in ganz Kreuzberg bekannt als Geldeintreiber des Döner-Paten Tayfun Aslan. Um den Tätern zu schnappen, taucht die Kommissarin in Berlins türkische Community ein. - Höchst unterhaltsame Fortsetzung der Krimireihe um das blendend gelaunte interkulturelle Ermittlergespann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Corinna Harfouch (Eva Blond) Erdal Yildiz (Alyans) Herbert Knaup (Richard Vester) Gottfried Breitfuß (Lottmann) Frank Giering (Dr. Smek) Tayfun Bademsoy (Tayfun Aslan) Ercan Özcelik (Cem Akin) Originaltitel: Blond: Eva Blond! Regie: Hermine Huntgeburth Drehbuch: Sascha Arango Kamera: Hagen Bogdanski Musik: Biber Gullatz Altersempfehlung: ab 6