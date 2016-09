Nach dem tödlichen Attentat auf US-Präsident Abraham Lincoln stellt Kriegsminister Stanton auch Mary Surratt (Robin Wright) vor ein Kriegsgericht: Sie hatte Zimmer an die Attentäter vermietet, und auch ihr Sohn war in den Mord verwickelt. Der junge Anwalt Aiken (James McAvoy) wird mit der Verteidigung Marys betraut und merkt bald, dass hier auf Kosten der Gerechtigkeit ein Opfer gesucht wird. Sein Einsatz verändert die amerikanische Rechtsprechung. - Engagiertes und stark besetztes Historiendrama von Robert Redford. In Google-Kalender eintragen