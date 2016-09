Sky Emotion 10:30 bis 12:05 Drama The Skeleton Twins USA 2014 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Die Zwillinge Maggie und Milo (Kristen Wiig, Bill Hader) haben sich lange auseinandergelebt. Doch als seine Karriere stockt, muss der schwule Schauspieler Milo eines Tages bei seiner Schwester einziehen. Die findet gerade ihren Tauchlehrer attraktiver als Ehemann Lance (Luke Wilson). Milo bandelt unterdessen wieder mit seiner Jugendliebe, Englischlehrer Rich (Ty Burrell), an. Den Geschwistern wird klar, dass sie sich ihrer schwierigen Vergangenheit stellen müssen, um wieder Mut für die Zukunft zu fassen. - Leiser Humor, viel Gefühl und großartige Schauspieler: Kristen Wiig und Bill Hader als Geschwister mit vertrackter Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Hader (Milo Dean) Kristen Wiig (Maggie Dean) Luke Wilson (Lance) Ty Burrell (Rich) Boyd Holbrook (Billy) Joanna Gleason (Judy) Kathleen Rose Perkins (Carlie) Originaltitel: The Skeleton Twins Regie: Craig Johnson Drehbuch: Mark Heyman, Craig Johnson Kamera: Reed Morano Musik: Nathan Larson Altersempfehlung: ab 12