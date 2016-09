Feste Bindungen sind ihm ein Graus: Der alternde Playboy Will (Richard Gere) liebt Flirts und One-Night-Stands. Doch dann verliebt er sich in Charlotte (Winona Ryder), die mehr als 20 Jahre jüngere Tochter einer Exgeliebten. Die ernsthafte Romanze steht von Anfang an unter einem schlechten Stern, denn die junge Frau leidet an einer Herzkrankheit. - Bittersüßes Liebesdrama vor der schönen Herbstkulisse New Yorks: Taschentücher bereithalten! In Google-Kalender eintragen