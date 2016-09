Das Team von Dom und Brian (Vin Diesel, Paul Walker) konnte Schurke Owen Shaw ausschalten. Jetzt will dessen Bruder Ian (Jason Statham) die komplette Bleifuß-Crew töten, auch deren Verbündeten Luke Hobbs (Dwayne Johnson). Ein Auftrag des mysteriösen Mr. Nobody (Kurt Russell) schweißt die Familie derweil zusammen. Für ihn sollen Dom & Co. die entführte Hackerin Ramsey (Nathalie Emmanuel) befreien. Das von Ramsey entwickelte Überwachungsprogramm "God's Eye" könnte der Gang helfen, Shaw zu finden. - Mit mehr Auto-Effekteaction denn je startet die PS-Reihe in Runde 7 - und nimmt bewegend Abschied von Ur-Star Paul Walker. In Google-Kalender eintragen