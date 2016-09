Sky Cinema Hits 10:15 bis 12:15 Filme Der große Trip - Wild USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach Jahren der Heroinsucht, Selbstzerstörung und einer gescheiterten Ehe fällt Cheryl (Reese Witherspoon) eine radikale Entscheidung. Verfolgt von Erinnerungen an ihre Mutter Bobbi (Laura Dern) und ohne jede Erfahrung, macht sie sich auf zu einer über 1000 Meilen langen Wanderung durch die Wildnis - alleine. Die Erlebnisse auf dem Pacific Crest Trail konfrontieren sie mit ihren inneren Feinden ebenso wie mit ihren Stärken. Kann der Trip ein Weg zur Heilung werden? - Die oscarnominierte Reese Witherspoon wandert an ihre eigenen Grenzen in der bewegend-dramatischen Verfilmung von Cheryl Strayeds Bestseller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Reese Witherspoon (Cheryl) Laura Dern (Bobbi) Thomas Sadoski (Paul) Keene McRae (Leif) Michiel Huisman (Jonathan) W. Earl Brown (Frank) Gaby Hoffmann (Aimee) Originaltitel: Wild Regie: Jean-Marc Vallée Drehbuch: Nick Hornby Kamera: Yves Bélanger Altersempfehlung: ab 12