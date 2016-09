Seilakrobat Philippe Petit (Joseph Gordon-Levitt) träumt davon, zwischen den Zwillingstürmen des World Trade Centers in New York zu balancieren. Mithilfe einiger Komplizen, die ihm illegal Zugang zu den Hochhäusern verschaffen und das Stahlseil zwischen den Dächern der Türme spannen, verwirklicht Petit am 7. August 1974 seinen Traum: Er spaziert eine Dreiviertelstunde lang in über 400 Metern Höhe achtmal zwischen den Türmen hin und her. - "Forrest Gump"-Regisseur Robert Zemeckis verfilmte Petits legendären Drahtseilakt und dessen ebenso abenteuerliche Vorbereitung als Schwindel erregendes Spektakel. In Google-Kalender eintragen