Sky Cinema 05:20 bis 07:05 Fantasyfilm Lost River USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der junge Bones (Iain De Caestecker) lebt mit seiner Mutter (Christina Hendrix) und seinem kleinen Bruder in einer todgeweihten Stadt. Denn seitdem die Vororte geflutet wurden, um einen künstlichen See zu schaffen, geht es mit Lost River bergab. Finanziell unter Druck, droht auch Bones' Familie der Niedergang. Während Bones von dem sadistischen Bully (Matt Smith) verfolgt wird, ist seine Mutter ihrem teuflischen Kreditgeber (Ben Mendelsohn) ausgeliefert, dem sie in dessen Nachtclub zu Diensten sein muss. - Regiedebüt von Star Ryan Gosling, der auch das Buch zu dem düsteren Mysterymärchen schrieb. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christina Hendricks (Billy) Saoirse Ronan (Rat) Iain De Caestecker (Bones) Matt Smith (Bully) Eva Mendes (Cat) Ben Mendelsohn (Dave) Barbara Steele (Belladonna) Originaltitel: Lost River Regie: Ryan Gosling Drehbuch: Ryan Gosling Kamera: Benoît Debie Musik: Johnny Jewel Altersempfehlung: ab 16